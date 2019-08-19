Türkiye'deki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler Mbour kentinde, binden fazla terk edilmiş bebeğin, küçük yetimin ve aile şiddetinden kaçan çocukların barındığı "Vivre Ensemble" (birlikte yaşa) yetimhanesini ziyaret etti.

Öğrenciler getirdikleri çok sayıda elifba, hikaye kitapçığı ile çeşitli hediyeleri ve TİKA'nın desteğiyle alınan gıda ve temizlik malzemelerini hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü.

Duygu dolu anlar yaşandı

TİKA gönüllülerinin bebeklerle olan samimi halleri ve kucaklaşmaları izleyenleri duygulandırdı.

Yeni yürümeye başlayan bazı yetim bebeklerin ağzında biberonlarıyla öğrencilerin kucağına koşması duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

"Çocuklar şefkat açlığını bacağıma sarılarak gidermeye çalıştılar"

Tecrübe Paylaşımı Programı ile Senegal'e gelen öğrencilerden Murat Göçer, "herşey bir tebessüm için" sloganıyla geldiği ülkede çok duygulu anlar geçirdiğini söyledi.

Göçer, "Anne, baba şefkatinden mahrum kalmış o küçücük çocuklar beni gördükleri an sevgi ve şefkat açlığını benimle gidermeye çalışıyorcasına bacağıma sarıldılar. Bunu hallerinden hissettim. Bazıları ağlıyordu. O an tarifi imkansız duygular yaşadım. Bana dünyada hala birçok mazlum kardeşlerimin olduğunu hatırlatan ve onlara yardım etmenin huzuruna ulaştıran TİKA’ya çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler daha sonra Senegal'in kurucu Cumhurbaşkanı Lopold Sedar Senghor'un müzeye dönüştürülen ve kendisinin de uzun süre yaşadığı baba evini ziyaret ederek burada Senghor'un hayatı hakkında bilgi edindi.

Senegal TİKA Koordinatörü Kenan Yiğit de müzenin hatıra defterine ziyarete ilişkin mesaj bırakıp defteri imzaladı.

500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor.

Kaynak: AA