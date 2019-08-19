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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:32 - Son Güncelleme 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:58

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini ve teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu. Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu. Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2019

Kaynak: TRT Haber

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