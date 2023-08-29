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Gündem
AA 29.08.2023 15:33

Ticaret Bakanı Bolat Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüşmesine ilişkin, "Irak ile olan ticaretimizi çeşitlendirerek artırmak ve müteahhitlik projelerinde firmalarımızın daha fazla yer almasını sağlamak hususlarındaki önceliklerimizi ifade ettik" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Irak ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle Irak Cumhurbaşkanı Reşit tarafından kabul edildiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Reşit, Irak'ın imar ve ihyasında önemli rol oynayan firmalarımızı Irak'ın yeni projelerinde görmek istediklerini, Türkiye'nin Irak'ın en önemli ortaklarından olduğunu, firmalarımızı Irak'ın tüm bölgelerinde desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette, Irak ile olan ticaretimizi çeşitlendirerek artırmak ve Irak'ta müteahhitlik projelerinde firmalarımızın daha fazla yer almasını sağlamak hususlarındaki önceliklerimizi ifade ettik."

Bolat, Cumhurbaşkanı Reşit'e Türkiye ve Irak arasında daha güçlü bir ortaklık için karşılıklı olarak çalışmaya devam edeceklerini belirttiklerini de vurguladı.

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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