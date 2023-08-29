Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"
Paylaşımda, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.
Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/buBlzqYeXq