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Gündem
TRT Haber 29.08.2023 15:15

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"İnlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz"

Paylaşımda, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK’lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı. 

 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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