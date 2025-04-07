Ticaret Bakanı Bolat Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından BAE temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen, geçen yıl 179 ülkeden 13 bin kişinin katıldığı Yıllık Yatırım Toplantıları (Annual Investment Meeting-AIM) Kongresi açılış törenine iştirak ettiğini aktardı.

Açılış töreni sonrasında katılımcı ülke bakanlarıyla fuar alanındaki ülke stantlarını ziyaret ederek, incelemelerde bulunduklarını belirten Bolat, daha sonra katıldığı AIM Kongresi'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bolat, görüşmede, karşılıklı yatırımlar ve Tataristan'ın Türkiye-Rusya ticareti ile yatırım ilişkilerindeki rolü gibi konuları ele aldıklarını bildirerek, "Ayrıca Sayın Minnihanov'un Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu çerçeveli çalışmalarından faydalanıp memnuniyetimizi ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye aktif rol oynamaya devam edecek"

AIM Kongresi kapsamında düzenlenen "Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar" başlıklı panelin açılışında da konuştuğunu aktaran Bolat, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Konuşmamızda, tedarik zincirindeki kırılmalar, lojistik zorluklar, jeopolitik riskler gibi zorlu küresel ekonomik şartlara rağmen adil rekabet ve karşılıklı fayda temelinde yatırım fırsatlarının sürdüğünü, bu kapsamda bölgesel ve küresel iş birliğinin önemli olduğunu vurguladım. Ayrıca ülkemizin, yatırımcılara son derece elverişli imkanlar sağlayan güçlü yatırım ortamı sayesinde son 20 yılda 275 milyar dolara ulaşan yabancı yatırımı çekmeyi başardığını ifade ettim. Bu kapsamdaki ekonomik başarımızın ana hatlarına dikkat çektim ve sürdürülebilir ekonomi için inşa ettiğimiz ve her gün daha da geliştirdiğimiz rekabetçi piyasaların önemine değindim. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemiz, küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek, küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edecektir."

Hedef 40 milyar dolarlık ticaret

Bolat, Türkiye-BAE 2. Dönem JETCO ve Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) 1. Dönem Ortak Komite toplantıları doğrultusunda BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile ikili ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"1 Eylül 2023'te yürürlüğe giren KEOA'nın da katkısıyla ticaret hacmimizin 5 yıl içerisinde 40 milyar dolara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak BAE ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi, başta hizmet sektörü ve yatırımlar olmak üzere her alanda iş birliği yaparak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışarak daha öteye taşıma arzusundayız. Görüşmelerde, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin katkısıyla BAE ile giderek gelişen ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağımıza olan inancımızı yineleyerek karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli şekilde artırma hususunda görüş birliğine vardık."