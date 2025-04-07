İletişim Başkanlığı, İsrail'in iddialarını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail resmi hesaplarının, 15 Filistinli sağlık çalışanının öldürülmesine ilişkin ortaya attığı, "Öldürülen sağlık çalışanları şüpheli araçlardaydı ve Hamas üyeleriydi" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

İsrail işgal güçlerinin, 23 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Refah ilçesinde 15 Filistinli sağlık görevlisini öldürdükten sonra cesetleri toplu mezara gömdüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İsrail ordusu Arap Basını Sözcüsü Avichay Adraee, olayda çok sayıda Hamas ve İslami Cihat mensubunun öldürüldüğünü, saldırının rastgele yapılmadığını, çok sayıda ambulansın ışıklarını ve acil durum sinyallerini açmadan şüpheli bir şekilde İsrail askerlerine yaklaştığı sebebiyle saldırıldığını açıklamıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 14 meslektaşıyla birlikte öldürülen Filistinli sağlık görevlisi Rıfat Rıdvan'ın cep telefonundan ele geçirilen videonun iddiaları yalanladığını, The New York Times tarafından yayımlanan videoda ambulansların tepe lambalarının ve ışıklarının açık olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi.

"Uluslararası Kızılay, son 8 yılda sağlık personeline yönelik en ölümcül saldırı olarak nitelendirdi"

Videoda, ambulans ve itfaiye aracının durdurulduğu, 2 Filistinli sağlık görevlisinin araçtan indiği ve yol kenarında bekleyen İsrailli askerlere ait araç için Filistinli sağlık görevlisinin "Kaza gibi görünüyor" dediğinin duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca videoda, diğer sağlık görevlisinin daha sonra 'Yahudiler geliyor' dediği duyulmakta ve o esnada saldırının başladığı görülmektedir. Saldırıdan sağ kurtulan ve daha sonra 15 saat boyunca sorgulanan tek sağlık görevlisi Munther Abed, BBC'ye yaptığı açıklamada, ambulansların ister gündüz ister gece olsun hem iç hem de dış ışıklarının yandığını ve Filistin Kızılayı'na ait olduklarını belirtmiştir. Abed, İsrail'in, Hamas'ın ambulansları siper olarak kullandığı iddiasını reddederek, 'Bu tamamen yanlış, tüm mürettebat sivildi' açıklamasında bulunmuştur.

Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde cesetleri çıkarıldıktan sonra 5 cesedi analiz eden adli tıp uzmanı Ahmad Dhaher, saldırının yakın mesafeden yapıldığını, öldürülen kişilerin birden çok kurşunla infaz edildiğini açıklamıştır. Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, sağlık görevlilerinden birinin 'ellerinin ve bacaklarının vücuduna bağlı olduğunu' doğrulamıştır. İsrailli yetkililerin, öldürülenler arasında olduğunu iddia ettiği Hamas üyesi Muhammed Emin İbrahim Şubaki ise öldürülen 15 sağlık görevlisinin arasında bulunmamaktadır. Ayrıca İsrailli yetkililer, Şubaki'nin cesedinin yerini de açıklamamıştır. İsrail ordusu konuya ilişkin olarak, askerlerinin hata yaptığını, ambulansların ışıklarının kapalı olduğu iddiasının askerlerin ifadelerine dayandığını kabul etmiştir."

Birleşmiş Milletler'in, Filistinli sağlık görevlilerinin öldürülmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği dile getirilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un, Filistin Kızılayı'nda görevli 8 sağlık görevlisine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edildi.

Öldürülenler arasında 8 Kızılay çalışanının Gazze Sivil Savunma acil durum biriminden 6 üyenin ve BM'nin Filistinli mülteciler ajansı UNRWA'dan bir personelin yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Uluslararası Kızılay, olayı son 8 yılda sağlık personeline yönelik en ölümcül saldırı olarak nitelendirmiştir. İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları dünya kamuoyunda meşru göstermek amacıyla ortaya attığı asılsız iddialara itibar edilmemelidir" uyarısında bulunuldu.