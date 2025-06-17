THY'ye bir uluslararası ödül daha

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yeni nesil, yakıt tasarruflu Airbus A321neo modelindeki 2 uçağının finansmanında JOLCO finansman modeline, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapısına yenilikçi finansman işlemini entegre etti.

THY, bu uygulamayla havacılıkta finansman işlemlerini değerlendiren Ishka şirketi tarafından sürdürülebilir finans alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan Sürdürülebilir Finansman Öncülük ödülünün sahibi oldu.

"Uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz"

Societe Generale tarafından sağlanan finansman, THY'nin karbon emisyon yoğunluğu temel performans göstergesine yönelik ve sektörel uluslararası standartlarla uyumlu performans taahhütleri ile ilişkilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uçak finansmanı alanında sürdürülebilirliğe dayalı bir yapı kurgulayarak uluslararası alanda prestijli bir ödül ile takdir görmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda oluşturulan bu finansman yapısının, büyüme ve filo yenileme stratejilerimize katkı sunacağına ve 2050 yılında karbon nötr hava yolu olma vizyonumuza hizmet edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

THY, son 10 yılda 30'dan fazla uluslararası ödül kazandı

Deneyimli kadrosuyla geliştirdiği yenilikçi finansman çözümleri ile havacılık sektöründe en uygun finansman maliyetlerine ulaşan THY, son 10 yılda yaklaşık 16 milyar dolar tutarındaki finansman işlemleriyle 30'dan fazla uluslararası ödül kazandı.

"Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi prestijli kuruluşlar tarafından birçok kez ödüle layık görülen şirket, "Sürdürülebilir Finansman Öncülük" ödülü ile sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü de pekiştirdi.