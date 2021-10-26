THY duyurdu: Sudan seferleri yapılamayacak
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.
Sudan'da ne oldu?
Sudan'da dün sabah saatlerinde bir grup asker, Başbakan Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına almıştı.
Sudan'da iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı.
Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı öğrenildi.
21 Eylül'deki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı
Sudan 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemini yaşıyor.
Ülkede 21 Eylül'deki darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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