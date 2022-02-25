Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY 4 ülkeye seferlerini iptal etti
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.
Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.
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