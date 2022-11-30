Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 116'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1’i MLKP, 2’si PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 116'ya yükseldi.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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