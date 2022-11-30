Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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