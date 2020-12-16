Terör örgütleriyle mücadelede önemli bir adım daha atılıyor. Terörizmin finansmanını önlemek için dünyayla eş güdümlü yapısal düzenlemeler yapılacak. Terör örgütlerine finans desteği verenlerin mal varlığı kısa sürede dondurulacak.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin detaylarını, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. Mehmet Muş, teklifle ilgili şu bilgileri verdi:

"Terörizmin finansmanı noktasında Türkiye’de de Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleştikten sonra bu örgütlere finansman sağlayanların finansman varlığını dondurmaya gidilecek. Bu karar verildikten sonra, 48 saat içinde mahkemeye sunuluyor ve mahkeme 5 gün içinde karar veriyor."

Terör örgütlerinin sosyal medya hesapları kapatılacak

Teklifle, terör örgütlerinin sosyal medya hesaplarının kapatılma süreci de hızlandırılacak.

Mehmet Muş, konuyla ilgili "DEAŞ'tır veya farklı terör örgütleridir. Bunlar sosyal medya, internet üzerinden hem kendilerine örgüt üyesi devşirme ya da finans sağlama konusunda çeşitli aktivitelerde bulunabiliyorlar. İnternet sayfalarının veya hesapların kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak bir düzenleme yapmış olacağız" dedi.

Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularında iş birliği yaptığı tespit edilen derneklere de yaptırım geliyor. Derneklerin bu işin içine girdiği tespit edilirse dernek yöneticileri görevden uzaklaştırılacak ve dernek faaliyetleri geçici olarak durdurulacak.

Teklifle, kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için Birleşmiş Milletler yaptırımları doğrultusunda yasal önlem alınacak.