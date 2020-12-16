Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Sağlam'ı kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 19:04
- 18:51
- 18:42
- 18:47
- 18:55
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Danışmanı ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz