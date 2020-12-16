Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Bilim Kurulu aşı için toplandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Koronavirüs Bilim Kurulu, 17.30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere videokonferans yöntemiyle toplandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün birkez daha aşı gündemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı saat 17.30'da videokonferans yöntemiyle başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, aşı çalışmaları ele alınacak.
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