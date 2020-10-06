Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hem sınır ötesinde hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam edildiğini belirtti.

MSB'nin açıklamasında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiği vurgulandı ve şu bilgiler verildi:

"Hakkari Şemdinli hudut hattında, kahraman komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi."