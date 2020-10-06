İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gözler, liste krizinin ardından yönetime bayrak açan milletvekillerinde idi. Aralarında Ümit Özdağ, Aytun Çıray ve İsmail Koncuk'un da olduğu o vekiller toplantıya katılmadı.

Meral Akşener liste tartışmasına hiç girmedi, gündemine Azerbaycan'ı aldı.

Akşener, bir grup milletvekilini Azerbaycan'a göndermek için başvuruda bulunduklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/zkF9eUDrJh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 6, 2020

"Gözümüz gönlümüz, Can Azerbaycan'dan gelecek haberlerde"

Türk tarihinin; kutlu çağrıların, kutlu mücadelelerin tarihi olduğunun altını çizen Akşener, "Türk Milleti, herkesin 'bitti' dediği anlardaki dirilişin adıdır. Bugün, Türk tarihi yeni bir mücadeleye, yeni bir dirilişe sahne oluyor. Bugün, gözümüz gönlümüz, Can Azerbaycan'dan gelecek haberlerde. Ve bugün, 'İki devlet, tek millet' diyebilen tüm yürekler birlikte." dedi.

"Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakolda, artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor"

Yüreklerinin Azerbaycan'da attığını belirten Akşener, "İki gün önce yeni bir muştu geldi. Dediler ki, koca yürekli Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakolda, artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor. Yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki, o kutlu bayrak bir gün Karabağ'da da dalgalansın. Ve çırpınsın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına." ifadelerini kullandı.

"İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor"

"İktidar, Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz." diyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener şöyle devam etti:

"Umarım ki, bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler. Umarım ki, geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar. Ve umarım ki; geçmişte attıkları, kardeşliğimizin ruhuna aykırı adımları, bir daha tekrarlamazlar. Desteğimizle birlikte, aynı zamanda iktidarı uyarmak istiyorum: Bu konuda, tek bir devletle değil, taraf olabilecek tüm devletler ve kuruluşlarla diplomasi yürütülmeli. Aklı devreye sokmak ve sonuç alacak adımlar atabilmek çok önemli. Azerbaycan'ın haklılığı en büyük gücümüz. Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5’te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur. Bu kozu akıllıca kullanmalı, Ortadoğu politikalarındaki beceriksizliği tekrar etmemeliyiz."