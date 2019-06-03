Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Son olarak terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanıldığı belirlenen yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildi.

Altı odalı ve içinde yaşam malzemeleri bulunan mağara kullanılamaz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/MjLcetnFEO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2019

Bir başka görüntü havadan yürütülen gece harekatına ilişkindi.

Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan son görüntülerde, ATAK helikopterlerinin gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdiği görüldü.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/AUcFH5Fu06 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2019

Kaynak: TRT Haber