Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD/YPG terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesine matuf bir süredir sürdürdüğü planlı çalışmalar neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti.

Söz konusu bilgilerin Emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine, MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti.

MİT'ten Afrin'de PKK'ya operasyon.



MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı. https://t.co/263V4gZ4oz pic.twitter.com/QgzTVK5BVL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2022

Kara yolunda MİT pususu

Terör örgütü mensupları Adnan Piro kod adlı Ferhad Edemen, Bahtiyar kod adlı Ozan Tunç, Çem Riha kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) alanına ulaştı.

FKH alanında örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi.

Afrin şehir merkezi girişinde Afrin-Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.

PKK bünyesinde faaliyet gösteriyorlardı

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod adlı Mehmet Kaykır'ın, 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumlusu olduğu, Adnan Piro kod adlı Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu biliniyor.

Operasyon, terör örgütünün yurt içine kadro aktarımına yönelik olarak, sınır ötesinde gerçekleştirilen ve terör örgüt unsurlarının sağ olarak ele geçirildiği bir faaliyet olması, Zeytindalı Harekâtı'nın terör örgütün Akdeniz açılımı faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğunu ve amacına ulaştığını göstermesi bakımından önem arz ediyor.