Türkiye adım adım seçim atmosferine yaklaşırken siyasette adaylık tartışması alevleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partililere yönelttiği 'Gerçekten benimle misiniz?' sorusu, aday olduğu yorumlarına neden oldu.

O ifadeler, ittifakta çatlak olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık konusuna ilişkin "Masanın bir noter olma görevi yok" çıkışı, adaylık konusundaki çatlağı büyüttü.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi bugün yapılacak

6'lı masanın iki partisinin cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları nedeniyle hareketli günler yaşanırken, gözler bugün yapılacak Kılıçdaroğlu- Akşener görüşmesine çevrildi.

2 Ekim'de gerçekleşecek 6'lı masa toplantısının hemen öncesinde yapılacak görüşme Ankara kulislerinde, 'CHP ve İyi Parti arasında ipler kopuyor mu?' sorusunu gündeme getirdi.

İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesinin '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu olması bekleniyor.