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Teröristlere bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalı ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

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Teröristlere bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalı ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi. 

Düzenlenen harekatlarda Siirt’te 3, Irak kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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