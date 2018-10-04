Teröristlere bir darbe daha: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Siirt kırsalı ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Düzenlenen harekatlarda Siirt’te 3, Irak kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt kırsalına 03 Ekim, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine 04 Ekim 2018’de düzenlenen hava harekâtları neticesinde Siirt’te üç, Irak kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/yZsscQqvc6 — TSK (@TSKGnkur) 4 Ekim 2018

Kaynak: TRT Haber