5 Eylül'de Diyarbakır Silvan'da yol kontrol noktasında 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalandı. Araçta yapılan aramalarda savunma tipi el bombası ve tabanca ele geçirildi.

Teröristler ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki üst aramalarında teröristlerden Ö.F'nin boynundaki muska içerisinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 2 polis memuru ile ilgili keşif notları bulundu.

Polislerin isimleri, araç plakaları, yol güzergahları ve göreve gidiş saatleri ile saldırının nerede yapılacağına dair bilgiler tespit edildi.

Gözaltındaki teröristlerin ifade işlemleri devam ediyor.