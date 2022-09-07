Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Y0Udvn7wVu
Son Haberler
- 11:12
- 11:12
- 11:15
- 11:14
- 10:45
Sıradaki Haber
AK Parti'de seçime kadar mitingler ve anketler yol gösterici olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz