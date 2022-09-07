Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" denildi.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Y0Udvn7wVu