Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 07:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Mersin'in Gülnar ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Mersin'in Gülnar ilçesinde saat 07.22'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 16,89 kilometre derinlikte kaydedildi.Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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