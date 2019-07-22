İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 21 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı Şevin kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu Bahoz Velat kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Açıklamada ayrıca, 21 Temmuz 2019 tarihinde Van’da biri gri kategoride yer alan 2 teröristin İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber