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Diyarbakır'da 1 terörist yakalandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55 - Son Güncelleme 22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:26

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde insansız hava aracı desteğiyle yapılan operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile birlikte yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Söz konusu operasyonda 1 terörist ile terör örgütüne yardım eden 2 kişi silah ve mühimmatları ile yakalandı. Kaynak: AA Etiketler: terörist terör operasyonu Diyarbakır

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