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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu
21 Temmuz 2019 Pazar 18:23 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin oğlu Hafi ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin vefatı dolayısıyla oğlu Hafi Emre ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Erdoğan görüşmede, Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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