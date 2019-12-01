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Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor01 Aralık 2019 Pazar 13:23 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 13:29
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.
Kaynak: AA