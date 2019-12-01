Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.

Kaynak: AA