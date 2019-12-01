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İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi01 Aralık 2019 Pazar 11:42 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 11:49
İçişleri Bakanlığı, İrlanda uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği ifade edildi.
11 Fransız vatandaşı sınır dışı edilecek
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 11 Fransız vatandaşının da aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber