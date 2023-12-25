Terör propagandasına soruşturma: 1 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

22-23 Aralık 2023 tarihlerinde, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 12 askerimizin şehit edilmesi sonrasında sosyal medya platformlarında terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili; Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay, Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisi tespit edilmiş, bunlardan 12’sinin yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2’sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, adli soruşturmalar devam etmektedir.