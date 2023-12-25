İstinaftan kira uyarlama davasına ilişkin önemli karar

İstanbul'da bir ev sahibi aldığı kirayı düşüp buldu bölge rayiç bedeli oranında artış talep etti. 2 yıllık kiracı ise en çok yüzde 25 yapabileceğini söyleyip reddetti.

Konu yargıya taşındı, yerel mahkeme ev sahibini haksız buldu. Ev sahibi bu kararla istinaf mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi,, yerel mahkemenin kararını bozarak "talebin araştırılmasını" istedi.

İlk istinaf kararı

Birçok ev sahibi kira artışlarında yüzde 25'lik sınırlama nedeniyle mağdur oldukları iddiasıyla mahkemelere başvuruyor. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar da yüzde 25'lik yasal sınırdan sonra ortaya çıkmış ilk istinaf kararı oldu.

Mevcut düzende ev sahipleri ancak 5 yılın dolmasının ardından "kira artış davası" için başvuru yapabiliyor. Bölgeye oranla fahiş kira ödeyenler de uyarlama davası için başvuru yapabiliyor. Yerel mahkeme, istinafın gerekçelerine göre ev sahibinin talebini yeniden inceleyecek. Vereceği karar ise bundan sonra açılacak davalar için önem taşıyor.

"Uyarlama davaları daha sık açılacak"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmede bulunan Avukat Gizem Gonce, şunları kaydetti;

İstinaf mahkemesi farklı bir yorumla gerçekten öncelikli olarak 'Usulü bir inceleme yapmalısın, direkt davayı reddetmemen gerekiyor' şeklindeki bir yorumla kira uyarlama davalarında beş yıllık sürecin de olmamasının önünü açtı diyebiliriz hukuki anlamda.

Günümüzde artık kira uyarlama davaları o kadar çok yüzde 25 sınırının gelmesiyle durma aşamasına geldi ki, çok sık açılmıyordu. Fakat istinaf mahkemesinin vermiş olduğu bu kararla birlikte daha sık karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz

Kira uyarlama davası güncel olan kira bedelinden çok düşük olarak kira kaldıysa eğer o bölgedeki ev sahipleri bunun arttırılmasını yani kiranın uyarlanmasını isteyebilir. Bazen de kiracılar o bölgede çok yüksek bir kira bedeline oturuyorlardır ve kendileri de kiracılar da kiranın daha düşük bir bedele uyarlanmasını talep edebilirler.

Kamera: İbrahim Gençal