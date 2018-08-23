Terör örgütünün ikmal noktası imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 23 Ağustos 2018‘de düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mühimmat ikmal noktası imha edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 23 Ağustos 2018
Öte yandan Van'ın Gürpınar kırsalında saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik 22-23 Ağustos'ta 'Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensubu biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber