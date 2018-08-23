TSK'dan Münbiç hattında 34. devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 34. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 34. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 23 Ağustos 2018 tarihinde 34’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/sjxq5OzOqv — TSK (@TSKGnkur) 23 Ağustos 2018

Kaynak: AA