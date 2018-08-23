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TSK'dan Münbiç hattında 34. devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç hattında 34. devriye görevini yaptı.

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TSKdan Münbiç hattında 34. devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 34. koordineli bağımsız devriye görevi yapıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bugün 34. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.


 

Kaynak: AA

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