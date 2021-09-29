Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Şırnak kırsalında 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Şırnak kırsalında da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı da, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Haberler
- 11:06
- 11:03
- 11:01
- 11:00
- 10:52
Sıradaki Haber
Otogarda bombalarla yakalanan şüpheliler için iddianame hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz