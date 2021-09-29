Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Bestler-Dereler kırsalında, operasyon düzenlendiği belirtildi.
Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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