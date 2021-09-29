Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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