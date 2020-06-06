Saldırı ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn’daki pazar yerini hedef aldığı belirtildi. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı. pic.twitter.com/cuVaGkE1Xu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020

Terör örgütü YPG/PKK işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.