İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yayımlanan genelge sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." diyerek uygulamayı iptal etme kararı aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptı açıklamalarını. Geçen haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu yöntemi kullanmayı düşünmediklerini söyledi. Ancak vaka sayısındaki artışa dikkat çekti.

Türkiye 2,5 ay sonra ilk defa sokak kısıtlaması olmayan bir hafta sonu geçiriyor. Detayları @trthaber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı. pic.twitter.com/j98cpJ9CG6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2020

Kısıtlama kararındaki amacın, hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşı korumak olduğunu vurguladı Erdoğan. "Bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı." dedi. 15 ilde kısıtlama uygulamasını iptal etti. Herkese tedbirlere titizlikle uyulması konusunda çağrıda bulundu.

2,5 ay sonra ilk kez Türkiye sokağa çıkma kısıtlaması olmadan hafta sonu geçiriyor.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda Galata Köprüsü'ne balık tutmaya koştular

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti. 2,5 aylık aranın ardından hafta sonu balık tutabilmenin keyfini yaşayan balıkçılar, balık azlığından şikayet etti.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen köprü ve sahillerde balık tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Olta balıkçılığı tutkunu vatandaşlar, yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçıların en önemli buluşma noktaları olan Galata ve Atatürk Köprüsü'ne akın etti.

Balık tutkunları, 2 ay aranın ardından, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk hafta sonu da balık tutmak Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu. Vatandaşlar, tatil günü doya doya balık tutmayı özlediklerini söylerken, balık azlığından şikayet etti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından balık tutmak için hafta sonunu iple çektiğini ifade eden Zeki Kızılaslan "Deniz kokusunu özledim. 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk. Dün akşam 8'den beri buradayız, sabahladık. Bu sabah sanki balık yok gibi. Yunuslar olduğu için balık azmış" dedi.

Yıllardır hobi olarak balık tuttuğunu belirten İsmail Polat ise "Pandemiden dolayı eve kapanma söz konusuydu. Havanın güzel olmasını fırsat bilip geldik. Hem ruhumuzu rahatlatmaya çalışıyoruz hem de bedenimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Kısmetimize bugün balık yok. Daha önceden böyle olmuyordu. Yunusların ortaya çıkması balıkları bir nebze kaçırdı" diye konuştu.