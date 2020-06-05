Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma 4 yılda 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanlığı, son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka, 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Teröre ağır darbe" başlığıyla yapılan paylaşımda, ele geçirilen malzemelerden bazılarının fotoğraflarına yer verildi.
Son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka (uçaksavar), 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığınca, son yılda gerçekleştirilen operasyonlar sonucu pic.twitter.com/MkExIomVCr— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 5, 2020
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