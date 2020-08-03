İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütünde çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bakanlığın koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi.