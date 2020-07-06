Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son yıllarda ağır kayıplar vererek güç kaybeden bölücü terör örgütü PKK ile farklı bölgelerde farklı isimlerle faaliyet gösteren yapılanmaları, örgütlenme çalışmalarında, henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışındaki birçok çocuğu ağına düşürmeye, kandıramadıklarını ise tehdit, baskı yoluyla ya da kaçırarak örgüte dahil etmeye çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarının raporlarına göre, PKK/KCK-PYD/YPG, Suriye'de yaşanan iç savaşta ailesini kaybeden ve kimsesi olmayan çocukların takibi için ekipler oluşturdu.

Teröristler, tespit ettiği ve zorla kamplara getirdiği 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklara ideolojik eğitimler veriyor, 16 yaşından sonra ise silahlı eğitim almak amacıyla sözde "yetişkin taburları"na gönderilen çocuklar burada zorla savaştırılıyor.

Kaçırılan çocukların aileleriyle görüşmesini yasaklayan örgüt mensupları, çocuğuyla görüşmeye çalışan ailelere ve çocuklarına da sert tepki gösteriyor.

Ailesiyle görüşmek için ısrar eden çocukları ajanlıkla suçlayan örgüt mensupları, domuz bağı gibi işkence yöntemleriyle eziyet ettikleri çocukları hapishanelere atarak cezalandırıyor.

Teslim olan teröristler raporları doğruluyor

Güvenlik güçlerine bu yıl teslim olan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerle çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini anlattı.

Teröristler verdikleri ifadede, Irak'ın güneyindeki Gare alanında, Suriye Derik'te, Haseke'de ve Kamışlı'da olmak üzere 4 ayrı bölgede, sayıları 30 ila 50 arasında değişen çocuklara ideolojik eğitim verildiğini belirtti.

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer aldı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda ise YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.