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Bakan Akar İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Etiketler: son dakika hulusi akar Lorenzo GueriniSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:03
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