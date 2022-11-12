Dairenin kararına göre, sanık B.Y, 2014'te HDP'lilerin katıldığı bir etkinlikte bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine sloganlar attı.

Soruşturma sonucu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan B.Y, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanığın eyleminin "propaganda" suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Savcılık tarafından beraat kararına yapılan itiraz sonrası dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık hakkında "eksik kovuşturma" yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Dairenin oy birliğiyle aldığı kararında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215'inci maddesinde tanımlanan "suçu ve suçluyu övme" suçunun unsurları ve cezalandırma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece tartışılmadığı kaydedildi.

'Beraat kanuna aykırı'

"Suçu ve suçluyu övme" suçu bakımından sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilerek hüküm kurulması gerektiğine dikkati çekilen kararda, yargılama sonucu verilen beraatin kanuna aykırı olduğu bildirildi.