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TRT Haber 11.01.2024 13:50

Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlayan Kahramanlar-40 Operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 70 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyon düzenlediklerini ifade eden Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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