BTK'dan telefon ve tabletlerin "eko-tasarım" gerekliliklerine göre düzenleme

Avrupa Birliği (AB) tarafından haziran 2023'te akıllı, mobil ve kablosuz telefonlar ile tabletler için eko-tasarım düzenlemesi yayımlanmıştı. BTK de bu alanda yönetmelik hazırlayacak.

BTK 2024 İş Planı'ndan yapılan derlemeye göre, akıllı, mobil ve kablosuz telefonlar ile tabletlerin piyasaya arz edilebilmesi için sağlaması gereken eko-tasarım gerekliliklerini belirlemeye yönelik düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Çalışmanın bu yılın ekim ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Düzenlemeyle söz konusu cihazların eko-tasarım gerekliliklerine uygun üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların da belirlenmesi hedefleniyor.

"Eko-tasarım çevresel etkinin de hesaplanması anlamına geliyor"

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, konuya ilişkin AB tarafından geçen yıl yayımlanan eko-tasarım düzenlemesinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Eko-tasarım, daha iyi tasarım ile ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılması ve ürüne ait kalite, fiyat, güvenlik gibi faktörlerle birlikte çevresel etkisinin de hesaplanması anlamına geliyor. Günümüz teknoloji çağı, her gün yeni teknolojiler çıkıyor. Teknolojiyi kullanma yaşının da giderek düşmesi dolayısıyla BTK'nin yapacağı düzenleme daha da önem kazanıyor."

Söz konusu cihazların, kullanımı sırasında çevreye ve insana elektromanyetik ışınım seviyeleri olarak zarar vermeyecek ve minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmalarının insan sağlığı açısından da gerekli olduğuna işaret eden Atalay, "Sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevre duyarlılıkları gerekçesiyle kablosuz telekom cihazlarının üretimi esnasında çevreye ve insana zarar vermeyecek (zararlı, zehirli gibi malzeme içermeyecek) şekilde tasarlanması önemli. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış cihazların geri dönüştürülebilmesi için buna uygun malzemelerden tasarlanıp üretilmeleri de gerekiyor" ifadelerini kullandı.