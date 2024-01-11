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TRT Haber 11.01.2024 12:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

İki liderin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partilerinin çalışmalarını ele alması bekleniyor. Cumhur İttifakı çatısı altında belirlenecek ortak adaylara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak. Seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları istişare edilecek. 

Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek. Erdoğan, bölgede barışın ve sükunetin tesisi için Türkiye'nin attığı adımları Bahçeli ile paylaşacak.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.00'de ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

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