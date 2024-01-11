Karadeniz'de mayına karşı görev gücü

İmzalanan Mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacak. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliği ile karar alacak.

Oluşturulan inisiyatif sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacak.

Karadeniz’e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliği ile gerçekleşebilecek.

"Montrö’ye aykırı bir durum söz konusu olamaz"

3 ülkenin onayı ile ilerleyen zamanlarda yine Karadeniz ülkelerinin katılımının olabileceğini aktaran kaynaklar, "Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin katılımı ancak savaş durumu kalkarsa mümkün olabilir. Süreç içinde eğitim, lojistik, teçhizat destekleri olabilir ama gemi geçiremezler. Karadeniz’de istikrarın teminatı Montrö’dür. Montrö’ye aykırı bir durum söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.