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Gündem
AA 11.01.2024 13:00

Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 282'ye ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 6 Ocak'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şöyle konuştu:

"Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılıkla 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1564'e ulaşmıştır."

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 kişi yakalandı

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 132 kişinin yakalandığını, 2 bin 843 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Aktürk, "Böylece 2024 başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 585 olmuştur" bilgisini verdi.

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