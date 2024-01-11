Togg'un yeni modeli CES 2024'te beğeni topladı

CES 2022'de dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz ile dünya marka lansmanını yapan, CES 2023'te ise akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ziyaretçilerle buluşturan Togg, CES 2024'te ikinci akıllı cihazı T10F'yi dünya sahnesine çıkardı.

Gelecek yılın mart veya nisan aylarında önce Türkiye'de, ardından Avrupa'da satışa sunulması planlanan T10F, CES 2024'te uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Togg standını ziyaret eden teknoloji ve elektrikli araçlar alanındaki içerik üreticileri, değerlendirmede bulundu.

"Aracı gerçekten beğendim"

The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor" dedi.

"T10F modelinden çok etkilendim"

Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi.

Togg'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti.

Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem" diye konuştu.

"Azerbaycan'da da satışa çıkmasını çok isteriz"

Azerbaycan merkezli medya şirketi Technote'nin içerik üreticisi ve teknoloji influencerı Farid Pardashunas, Togg'u ilk çıktığından beri takip ettiğini söyledi.

Togg'un özellikle Azerbaycan'da çok sayıda takipçisi olduğuna dikkati çeken Pardashunas, "Azerbaycan'da da satışa çıkmasını çok isteriz. Burada lansmanda Avrupa pazarına gireceği ve Almanya'dan başlanacağı söylendi. Azerbaycan'da bu araçlara büyük bir ilgi var. Bildiğiniz gibi başkanımız bu araçtan aldı. Azerbaycan'da bu araçları yollarda görmeyi çok isteriz" ifadesini kullandı.

Pardashunas, Togg'un yeni modelinin sedan olmasını beklerken sedana yakın bir model olan fastback olarak sunulduğunu, menzil açısından ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Aracın sahip olduğu teknolojiler açısından da ilgisini çektiğini kaydeden Pardashunas, "Özellikle trafik zamanı 15 kilometre saat sürate kadar kendini otonoma alıp idare edebiliyor, bu özellik trafiği yoğun olan İstanbul ve Bakü gibi yerlerde çok yararlı bir özellik. Donanım bakımından benim dikkatimi çok çekti" dedi.

T10F, Togg'un ikinci modeli olması açısından önemli

Elektrikli araçlar alanında içerik üreten Youtube kanalı E for Electric'in kurucusu Alex Guberman da T10F'in Togg'un ikinci modeli olması açısından önem taşıdığını söyledi.

Togg için konunun bir üründen bir şirkete doğru gittiğini ve artık büyüyeceğini ifade eden Guberman, bu süreçte teknik özelliklerden ziyade şirketin bir üretim programına sahip olmasının en heyecan verici şey olduğunu vurguladı.

Küçük bir şirket olduğu için Togg'un şu anda yenilik yapma lüksüne sahip olduğunu belirten Guberman, büyük şirketlerin yenilik yapma lüksünün olmadığını, çok fazla bürokrasilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Guberman, "Şu anda sektörü ileriye taşıyacak olan şey artık Tesla veya Mercedes değil, büyük şirketlerin artık yapamadığı tüm bu harika şeyleri gerçekten yapabilecek daha küçük şirketler olacak. Bu yüzden tüketicilerin kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.