İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkbahar-yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran terör örgütlerine yönelik ülke genelinde, 13-20 Mayıs tarihleri arasında, eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli, DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.