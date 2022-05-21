Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyorum
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 158. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;
"Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yad ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."
Ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. pic.twitter.com/s3mtq3BL8o— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022
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